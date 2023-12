Ceia que é ceia sempre conta com frutas cristalizadas e muitas oleaginosas, como castanhas, nozes e avelãs. Confira abaixo as dicas que separamos ao lado de especialistas para comprar e utilizar esses ingredientes que são estrelas nesse período festivo.

Frutas secas e cristalizadas

Pau para toda a obra, as frutas secas e cristalizadas são versáteis e vão bem tanto em doces quanto salgados. Para Priscila Imai e Thiago Dragão, padeiros e sócios da Fazemos Pão contam o segredo para as frutas não murcharem e ficarem grudentas: passá-las em uma camada de farinha de trigo e depois remover o excesso com uma peneira. Quando se faz bolo ou pão, esse procedimento também ajuda a distribuir melhor as frutas na massa.

Para frutas desidratadas, como o cranberry, reidratá-las é uma saída, a dica é usar suco de laranja ou alguma bebida alcoólica, como rum, para potencializar seu sabor. Isso ajuda no crescimento da massa no forno e evita que as frutas fiquem muito duras durante o cozimento.

Veja aqui onde comprá-las, como escolhê-las e usá-las com dicas de Priscila Imai e Thiago Dragão.

Castanhas, nozes e avelãs

De sobremesas até pratos salgados, as oleaginosas estão sempre presentes no Natal. A chef e confeiteira Helô Bacellar dá uma dica de ouro: “As nozes e castanhas são a cara do final de ano, e vão super bem com as frutas secas ou cristalizadas. Fazer um bolo de nozes, por exemplo, é super fácil e uma opção super legal e bonita para montar um presente de Natal”.

Além disso, ela destaca que colocá-las em saladas é uma ótima opção para dar sustância e sabor de um jeito leve e refrescante.

Saiba como escolhê-las, comprá-las e onde guardá-las com dicas de Helô Bacellar aqui.