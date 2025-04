Evento com entrada gratuita celebra cervejas nacionais; veja detalhes

Abril inicia com boas oportunidades para quem gosta de cerveja gelada e comida de qualidade. Em Blumenau (SC), a Praça do Museu da Cerveja recebe o Beer Day, um evento gratuito que celebra a bebida.

Quando?

Promovido pelo Museu da Cerveja de Blumenau, em Santa Catarina, a iniciativa ocorrerá no dia 5 de abril, a partir das 10h. A programação traz uma série de atividades, contendo até um espaço kids e pet friendly.

Entre as atrações gastronômicas anunciadas, há um menu com cervejas de mais de 100 cervejarias do Brasil, chopps por R$10, food trucks e produção de cerveja ao vivo. Além disso, o evento receberá shows musicais de diferentes estilos, indo de Discoteca até o Rock.

