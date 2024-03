Evento com entrada gratuita promove ‘arraiá fora de época’ com riquezas nordestinas

Nesta sexta-feira, 8, terá início no Shopping Metropolitano Barra, localizado no Rio de Janeiro, o ‘Nordeste no Rio’, um evento que visa reunir a cultura e gastronomia do Nordeste.

Os visitantes poderão entrar gratuitamente e conhecer a proposta, que busca proporcionar um ‘esquenta’ das festas juninas, estendendo-se até domingo, dia 10 de março.

Estarão disponíveis especialmente comidas típicas desta região do Brasil, incluindo baião de dois, carne de sol, queijo coalho, vários tipos de caldos, salsichão e muito mais.

Além disso, toda a cultura estará presente no evento, com ritmos de forró ao vivo, leitura de cordel e exposição de artesanato, conforme informado no site oficial do Shopping.

O evento ocorrerá no terraço do estabelecimento, localizado na Av. Embaixador Abelardo Bueno, com funcionamento das 16h às 22h.