A airfryer é uma alternativa prática e fácil para fritar alimentos sem óleo, trazendo uma crocância semelhante à das fritadeiras tradicionais. Apesar da praticidade e da infinidade de coisas que podem ser feitas nela, há algumas contraindicações.

Jacques Krause, o diretor de produtos e comércio exterior da Mondial, explica que alimentos que devem ser submersos em água para o cozimento (à exemplo, produtos enlatados como o leite condensado) não devem ser colocados na airfryer. “Uma vez submetida ao aumento da temperatura, a pressão no interior da lata também aumenta, podendo, eventualmente, se romper”, destaca.

Como cuidar da sua airfryer?

O conselho de Jacques Krause é “ligar o aparelho diretamente à rede elétrica compatível, sem o uso de extensões ou adaptadores de tomada. Além disso, posicione a airfryer com a distância mínima de paredes e armários, conforme indicado no manual do produto, para que haja a correta circulação de ar nas partes laterais e traseiras do aparelho”.

Antes de cada uso, também é indicado aquecer a fritadeira para que a receita tenha o sucesso esperado. Para limpar a airfryer, espere o esfriamento completo do cesto e da cuba, e então basta usar esponja macia e detergente neutro.

