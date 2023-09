Ex-ator da Globo faz sucesso nos Estados Unidos como cozinheiro; saiba quem

Longe das telas da televisão há seis anos, Gustavo Leão (conhecido por interpretar papéis nas novelas Floribela, Paraíso Tropical, José do Egito, entre outras) tem apostado em carreira como cozinheiro, chegando a chefiar dois restaurantes da Disney.

Atualmente o ator está morando na Flórida (EUA) e toca seu próprio food truck de pizzas, chamado Dio Santo Street Pizzeria, que sofreu um acidente em junho deste ano. “O trailer capotou por cima do carro. Foi por pouco. Eu não tive nada, mas o trailer e o carro se destruíram completamente. Deu perda total nos dois. O prejuízo foi grande. Apesar de ter seguro em tudo, tive que cancelar três meses de eventos”, contou em entrevista para o Jornal da Globo.

Segundo informações do RD1, o famoso segue trabalhando para reerguer o negócio e já postou em suas redes sociais que a pizzaria voltará em breve.

Vivendo com a esposa, a filha de 1 ano e aguardando o segundo filho, que está previsto para nascer em novembro, Leão revela que pode voltar a fazer novelas no Brasil, dependendo da proposta, mas prioriza sua pizzaria: “Hoje tenho o meu food truck que demanda muito tempo de mim. E está dando certo, as pessoas estão gostando”.

Receitas testadas e aprovadas

