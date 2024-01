Ex-campeã do MasterChef revela um tipo de preconceito que enfrenta na profissão

A 5ª temporada do MasterChef Profissionais de 2023 elegeu Bárbara como campeã. Apesar do sucesso ao longo dos desafios e em sua carreira gastronômica no geral, a profissional comentou que enfrentou preconceito no ramo - principalmente por ser mãe.

Em entrevista ao QG MasterChef, a ex-campeã citou os pontos negativos da presença feminina na profissão, expondo que as mulheres sempre são postas à prova para demonstrar suas capacidades culinárias.

“Parece que a gente tem que fazer sempre mais para que estejamos na mesma posição. E essa é a minha sensação, de que eu tive que batalhar muito mais do que um homem que fazia o suficiente”, disse.

Além disso, a chef acrescentou que aparecem outras dificuldades durante a jornada quando uma mulher confirma que gerou um filho. “Se você é mãe, a pergunta seguinte é: ‘Você tem com quem [o filho] fique?’, porque, parece que por você ser mãe, você vai faltar”, citou.

“Sendo que, na verdade, o que eu mostrei no programa foi ao contrário, o quanto isso potencializa você quanto profissional, me faz um ser humano melhor”, destacou. “Nós [mulheres] podemos definir as nossas escolhas, definir aonde nós queremos estar”, completou.