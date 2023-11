Ex-campeão do Masterchef transforma sua vida e constrói império gastronômico

Nesta última terça-feira, 14, Diego Sacilotto contou, durante uma entrevista em live, sobre como a sua carreira avançou ainda mais depois que ele se tornou campeão da quarta temporada de Masterchef Profissionais, em novembro de 2022.

Apesar de ter entrado no programa sendo dono de 5 restaurantes e ter inaugurado mais um, chamado La Crosta Forneria, dois dias depois que venceu o episódio final, Diego destacou que está vivendo projetos que pensou que demoraria 8 ou 10 anos para concluir.

‘’Dessa inauguração [do La Crosta Forneria] até o dia de hoje, estamos com 4 restaurantes em construção. Tem a segunda unidade da La Crosta, que inaugura do final do ano agora, tem um Italiano, que saí entre o final e o começo do ano. Depois, vamos fazer um bar argentino, com carnes e coquetelaria super presente, e uma confeitaria’', revelou.

O chef deixou clara a sua gratidão por ter participado do programa, reconhecendo que foi um desafio essencial para sua carreira. ‘’Era um projeto de longuíssimo prazo, como colocar aí numa linha de 8 ou 10 anos, e fizemos em um ano’', reforçou, sobre as inaugurações na zona norte de São Paulo.

PUBLICIDADE

‘’Não sei se existe algo, dentro da nossa realidade, da nossa profissão, do nosso setor, que acelere tanto, pra quem sabe usar a oportunidade, obviamente, como o Masterchef. A exposição é incrível, sou extremamente grato’', completou.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem várias receitas testadas e aprovadas que podem ser replicadas em casa. Confira opções de pratos, drinques e sobremesas aqui.