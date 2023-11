Ex-chef executivo do McDonald’s diz que clientes são monitorados pelo aplicativo da rede

Por meio de um vídeo postado em seu perfil no TikTok, o antigo chef executivo da maior rede de fast-food do mundo, Mike Haracz afirmou que o McDonald’s, além de servir hambúrgueres, monitora minuciosamente seus clientes através do aplicativo para celulares.

Na plataforma, o ex-chef explicou que os dados coletados pelo aplicativo são utilizados pela empresa para personalizar a experiência de cada usuário e, assim, direcionar ofertas específicas, que atenderão aos padrões individuais de compra. Outros estabelecimentos utilizam a mesma estratégia, coletando números de cartão de crédito, acrescenta ele.

Segundo informações do New York Post, a informação chocou boa parte dos consumidores e também sucitou amplas discussões sobre privacidade e invasão com o crescimento explosivo e espansivo da era digital. “O McDonald’s sabe mais sobre vocês do que vocês imaginam”, encerra Haracz.

