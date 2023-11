Ex-MasterChef lança programa de culinária no YouTube

Leo Giglio, primeiro cearense a participar do MasterChef, lança seu próprio programa de culinária no Youtube, que estreia nesta quarta-feira (15).

O “Lambendo os Beiço” vai reunir convidados especiais para prepararem receitas enquanto conversam com o chef.

Silvero Pereira será o primeiro convidado do programa de Giglio. O artista cearense, que está confirmado na programação do Festival Elos 2023, irá participar do produção de um munguzá salgado com toucinho e fava.

Além de Silvero, outros artistas, influenciadores, músicos e chefs também estão na lista. Confira a programação de novembro:

15 de novembro: Silvero Pereira

22 de novembro: Edil Costa

29 de novembro: Tony Guerra

