Ex-masterchef revela porque não participaria do programa novamente

Em um bate-papo com Gabriel, carinhosamente chamado de ‘Seu Eli’’, e dois entrevistadores, o ex-cozinheiro do Masterchef+ de 2022 abriu o jogo sobre os motivos pelos quais não voltaria a participar do programa.

‘’A minha visão para o futuro não é montar nada, né, Gabriel, eu na verdade gostaria de ensinar, que foi objetivo maior que eu entrei no Masterchef (...) tento fazer isso [no YouTube] para que pessoas da idade como a nossa, idosos, e jovens também, continuem fazendo, que vão para a culinária, que façam um trabalho legal’', disse.

Para entendermos melhor, vale ressaltar que o entrevistado acredita muito na própria vocação de anos como professor, o que o fez criar um canal na rede social para explicar em vídeo como são feitas as receitas.

Ainda durante a entrevista, Eli afirmou que entrou para a edição pelo incentivo da nora, mas quis dizer que sua missão por meio dessa passagem foi cumprida. Agora, são outros passos na sua vida que não incluem participar novamente do Masterchef+.

‘’Então o meu objetivo ali, era esse tempo que eu tinha que me parece que foi o mais importante para que eu possa prosseguir esse objetivo meu do futuro. Incentivar muitas pessoas’', completou.

Outros ex-participantes também foram entrevistados e responderam a mesma pergunta de acordo com a finalidade de vida de cada um, sendo recebidos com muito carinho. Você pode assistir a entrevista completa no portal da Band, clicando aqui.