Ex-participante do BBB vira influenciador de gastronomia

O primeiro eliminado do Big Brother Brasil 24, Maycon Cosmer, que é cozinheiro, aproveitou a atenção que conseguiu com o programa e, hoje, é influenciador digital de gastronomia.

Desde que deixou o reality show, ele passou a criar conteúdo de culinária e lançou o quadro “Jantar Para o Eliminado”, em seu Instagram, onde ensina receitas práticas e também curiosas, como o “risoto de calabreso”, em referência a fala do participante Davi do BBB.

Antes da fama, ele trabalhava como cozinheiro em uma escola em Santa Catarina. No programa, ele ficou conhecido como “tia da merenda”.

No novo quadro, ele já fez tabule, frango assado com legumes, farofa crocante, batata recheada, espaguete de abobrinha e ragu de linguiça. Todas as receitas foram feitas na cozinha de sua casa.