Ex-participante do MasterChef revela ter se tornado ‘tradutora de traficante’; veja vídeo

O MasterChef 2023 está se aproximando da reta final com provas criativas e emocionantes, e nesta terça-feira, 22, não foi diferente. A primeira prova da noite contou com o retorno de alguns dos participantes mais icônicos das edições anteriores ao programa para enfrentaram os ingredientes responsáveis por suas eliminações em um duelo com os sete cozinheiros restantes da temporada atual.

Antes da prova, a apresentadora Ana Paula Padrão quis saber como Yuko, Estefano, Raquel, Fernando, Mohamad, padre Evandro e Paraskevi estavam depois de participarem do reality, e uma das respostas chocou o estúdio, segundo informações do Band.com.

Yuko, a cozinheira tailandesa que esteve na 4ª temporada, afirmou que sua vida tomou caminhos diferentes depois do programa: “A vida está bem diferente depois do MasterChef. Virei tradutora de traficante”.

A resposta arrancou risos nervosos na cozinha, mas em seguida veio a explicação: “Tipo, para Tribunal”, disse Yuko após pergunta de Ana Paula para confirmar a informação inesperada.

PUBLICIDADE

No duelo, a veterana Yuko competiu com Danilo fazendo uma versão bem sucedida de ceviche, fazendo com que o cozinheiro fosse mais uma vez para a prova de eliminação.