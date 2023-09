Ex-participantes revelam torcida na final do MasterChef

A 10ª temporada do MasterChef Brasill está chegando ao fim, e o duelo que encerra a temporada acontecerá na próxima terça-feira, 12 de setembro. O grande prêmio será disputado entre Ana Carolina e Wilton, que terão que caprichar para agradar os jurados com seus pratos na final.

Segundo a Band, se o grande vencedor dependesse dos votos dos ex-participantes, Ana Carolina seria a premiada. A cozinheira conquistou o carinho dos colegas, e no mezanino, grande parte deles estarão mandando boas energias para que ela seja a ganhadora. Os ex-participantes Camila, Danilo, Diego, Dielen, Emanuel, Endrik, Gizele, Jucyléia, Leonardo, Luma, Mariane, Neylano e Seiji contaram que votaria nela, se dependessem deles para a decisão do prêmio.

Enquanto isso, Wilton tem o apoio de Ashanti, Eduardo e Stephanie. A final da 10ª temporada do MasterChef Brasil será exibida na próxima terça-feira, 12 de setembro, às 22h30, na Band, no site do programa e no aplicativo BandPlay.

Receitas testadas e aprovadas

