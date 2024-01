Existe a maneira certa de descongelar alimentos?

Armazenar alimentos congelados é uma prática comum entre a maioria das pessoas, pois ajuda a conservar por mais tempo a comida, garantido sua preservação sem afetar a saúde de quem consome os produtos após o descongelamento.

Mas deixar o alimento descongelar e voltar a sua forma normal, em temperatura ambiente, pode não ser tão simples ou rápido, já que o processo de descongelamento precisa favorecer a qualidade final da comida, preservando suas características originais.

“O recomendado é manter o alimento congelado nas prateleiras inferiores da geladeira, de preferência de um dia para o outro”, explica Igor Medeiros, docente do curso de Bacharelado em Nutrição do Centro Universitário do Senac.

No caso dos alimentos prontos, é possível descongelar diretamente no microondas, selecionando o botão “descongelar” do aparelho por volta de 5 minutos, ou até que o alimento esteja aquecido em temperatura própria para o consumo.

Além disso, lembre-se de não congelar novamente alimentos previamente descongelados, para não perder a qualidade do produto e não arriscar o consumo de itens com a segurança sanitária vencida.

Para saber mais sobre como congelar corretamente e descongelar alimentos, leia a matéria completa.