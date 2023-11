Existe vinho certo para acompanhar panetone? Especialista afirma que sim

Segundo os guias de harmonização, o frisante moscato d’asti é a principal recomendação para acompanhar o panetone. Elaborado com a uva moscatel, na região de Asti, no Piemonte, este vinho italiano de pouco teor alcóolico, aromático e com uma doçura refrescante é perfeito para a clássica sobremesa de Natal.

No entanto, ele não é o único. Por isso, foi feito um teste para descobrir quais vinhos combinam com o panetones de frutas da Padaria Tujuína, que venceu a a grande degustação de 2021, e com o chocotone da Iza, que tem toques cítricos em sua receita,

Segundo a colunista do Paladar, Suzana Barelli, os pães natalinos foram degustados acompanhados de seis vinhos: um espumante moscatel, um moscato d’asti, um espumante rosé demi-sec; um vinho de colheita tardia e dois vinhos do Porto, um da categoria Ruby, de notas de frutas vermelhas mais marcados, e o Tawny 10 anos, que remete às frutas secas.

Entre os vinhos testados, apenas três se destacaram pela harmonização bem-sucedida. Um frisante italiano mostrou-se agradável com notas de frutas frescas e corpo leve, harmonizando bem com o panetone. Já um vinho argentino de colheita tardia, com notas de frutas em compota, trouxe cremosidade e frescor, combinando com o panetone e proporcionando um contraste interessante com o chocotone. Por fim, um Porto Tawny com aromas de amêndoas e frutas secas também se mostrou versátil, combinando tanto com o panetone quanto com o chocotone.

Para saber o resultado do teste com os outros vinhos, leia a matéria completa.

