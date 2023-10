ExpoCeviche 2023 é remarcado; descubra as novas datas

Celebrada como um dos principais eventos de gastronomia e cultura do Peru no Brasil, a ExpoCeviche está programada para ocorrer durante um fim de semana inteiro do mês de novembro na capital paulista, após ter sido adiada devido a um intenso temporal que atingiu São Paulo em 1º de outubro.

Os visitantes terão a oportunidade de degustar o que há de melhor na culinária peruana, preparado pelos principais restaurantes da cidade, incluindo o Rinconcito Peruano, Rancho dos Peruanos, Sea Mooca, Cantón, É do Perú, Q´Ceviche, El Mercadito, Punto Peruano, Q’Chicha, Tambo, Sazón Peruano, Beef Maker, Meu Galeto, Costazul Seafood, Munnay, La Boa Sazón e Sabores da Vila.

Além disso, haverá barracas de artesanato, como o Brilho das Artes, e de produtos peruanos, como a batata colorida do Huerto Peruano, além de deliciosas opções de doces, como os oferecidos pelo La Dolceria e Picarones Vilchez.

Segundo a Folha Vitória, o evento será realizado no Parque da Mooca, no mesmo local onde atraiu uma audiência de mais de 15 mil pessoas em julho passado, quando ocorreu no Museu da República (RJ). O propósito principal é ampliar a divulgação da cultura peruana e popularizar sua culinária, com ênfase especial na promoção do Ceviche.

