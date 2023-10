Se você está cansado de passar o fim de semana todo no sofá, um novo festival gastronômico pode ser a sua salvação. A etapa de de São Paulo da ExpoCeviche chega à cidade no próximo domingo, dia 1 de outubro, e pretende promover e celebrar a gastronomia e a cultura peruana.

Com pratos e atrações culturais típicas do Peru, o evento tem em seu nome a sua atração principal: o ceviche. O preparo é símbolo da culinária peruana, e estará presente no festival em diferentes versões de alguns chefs e estabelecimentos de influência peruana, como como Edgard Villar Rinconcito Peruano), Marco Espinoza (Cantón), Jorge Aliaga (Q’Ceviche) e Pablo Salcedo (Sabor Peruano).

Além desse prato, a ExpoCeviche também vai contar com uma seleção variada de pratos tradicionais peruanos, como a a Causa Rellena (entrada com massa à base de batata e receheios variados), Arroz de Mariscos, Anticuchos (espetinhos de coração bovino), Tiraditos (peixe cru, cortado em forma de sashimi, e de aspecto semelhante ao carpaccio, em molho picante), Lomo Saltado e Tamales (feitos com farinha de milho). O festival também oferecerá sobremesas típicas. Entre os destaques, estarão disponíveis suspiros limeños (creme com merengue e limão), alfajores e picarones (rosquinhas tradicionais do Peru).

A seleção de bebidas também foi feita com receitas de drinks tradicionais, como o pisco (aguardente de uvas), pisco sour (pisco, limão e clara de ovo), os chilcanos (drink com pisco e gengibre) e a chicha morada (a base de milho roxo e especiarias), além da cerveja peruana Cusqueña.

O ExpoCeviche ocorre no próximo domingo (01/10/2023), das 11h às 18h30, no bairro da Mooca e tem entrada gratuita. Os preços variam entre 5 reais, para alguns refrigerantes e sobremesas, até 45 reais nos pratos principais.

ExpoCeviche São Paulo 2023. Data: 01/01/2023. Endereço: CEE Salim Farah Maluf - Parque da Mooca (Rua Taquari, 635 – Mooca). Horário: 11h às 18h30. Preços: R$ 5 - R$ 45. Entrada gratuita. Instagram: @expoceviche2023