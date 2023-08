Exposição imersiva do Masterchef promete transformar público em participantes por um dia

Inaugurada no último domingo (20) no Shopping Vila Olímpia, em São Paulo, a exposição inspirada no programa gastronômico mais famoso do mundo, chamada “MasterChef - Imersão & Sentidos”, trouxe aos visitantes a experiência de participar da competição por um dia.

O espaço conta com seis salas repletas de cenários e projeções que fazem menção ao programa, mostrando a trajetória desde a sua criação, em 1990, e as versões que foram reproduzidas em vários países, sendo representadas por uma ala com as culinárias típicas de várias regiões do globo.

Os visitantes também podem contemplar os detalhes da bancada utilizada pelos competidores do MasterChef Brasil 2023, andar pelos corredores do mercado e vestir os aventais, além de conhecer as etapas de preparação de um prato apresentado no jogo e ter acesso aos óculos de realidade virtual, que exibem fotos de participantes famosos.