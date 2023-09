Fair&Sale: Saiba como será a feira que traz tour mundial de sabores

No próximo domingo (03), a Praça Cidade de Milão, localizada em frente ao Parque Ibirapuera, recebe a 100ª edição do Fair&Sale, que promete novidades atrativas para todos os públicos.

Com entrada gratuita, inclusive livre para pets, a Fair&Sale deste final de semana terá karaokê ao ar livre, das 14h às 18h. Inspirado no Mauerpark de Berlim, a ideia é proporcionar muita diversão ao público presente. O domingo ainda contará com atrações musicais como Milla Magalhães & Matheus Ferreira das 12h às 14h, Kiu Santana das 14h às 18h.

Além disso, as crianças terão acesso ao Espaço de Brincar da Be Gym Espumados durante todo o dia e brincadeiras com board games da Energetic das 14h às 18h, além do período de contação de histórias, das 15h e às 16h.

Outras diversões e aprendizados ficam por conta da oficina de pintura ao ar livre com Renata Farias das 11h às 18h e Pet Playground da Weasy durante todo o dia.

O evento também conta com uma caça ao tesouro, onde muitos presentes estarão escondidos, tais como 1 garrafa térmica (Instituto Elos), 1 risoto e 3 pink lemonades (Paellas e Tapas), 1 frootloops Donut (Donuts & Donuts), 1 granola de amêndoas & coco 300g (Prana Granola), 1 tábua de queijos de madeira teca (Klotz Woodcraft), 2 molhos dondoca (Sr. Acepipes), Bolo de rolo (225g - Camina Dulce), 3 bandanas (Pocotó Pet), 1 coelhinho de apego (Dona dos Paninhos), 1 camiseta adulto unissex tamanho M (Milk Jeans), 1 gatinho feito de madeira e aço (Tereza Fachin), 1 porção individual de massa (Russkaia), 1 caixinha com 4 brigadeiros e 1 pote com bites de brownies com dois sabores (Casa Veni) e 1 par de brincos (Flor de Jambo).

A edição também contará com 100 expositores de moda, artes, empórios e uma feira gastronômica que promete volta ao mundo com suas muitas opções de consumo, sendo um passeio completo para toda a família.

A Fair&Sale Vila Nova ocorre das 10h às 18h na Praça Cidade de Milão, Vila Nova Conceição, próxima ao Portão 7 do Parque do Ibirapuera. A entrada é gratuita e pet friendly. Para mais informações, siga a Fair&Sale nas redes sociais: https://www.instagram.com/fesfeira/ e https://www.facebook.com/fesfeira/.

Serviço Fair&Sale Vila Nova

Data: 3 de setembro, domingo

Horário: 10h às 18h

Endereço: Praça Cidade de Milão, Vila Nova Conceição, próxima ao Portão 7 do Parque do Ibirapuera

Entrada gratuita, voltada para todos os públicos

Pet Friendly

Mais informações: https://www.fairesale.com/

Instagram: https://www.instagram.com/fesfeira/

Facebook: https://www.facebook.com/fesfeira/