Falsificação de bebidas bate recorde no Brasil; saiba como evitar fraudes

Nunca se falsificou tanta bebida no Brasil como agora, segundo dados da Associação Brasileira de Combate a Falsificação. A instituição aponta que aumentou em 300% a falsificação de cervejas em um período de sete anos; já a de destilados subiu 400%. As informações são do jornal da Band.

A fiscalização dos produtores legais é feita pela Anvisa. Caso seja feita alguma denúncia em comércios, como restaurantes, bares e mercados, operações são realizadas pela polícia, Receita Federal e Vigilância Sanitária para averiguar a condição das bebidas.

Falsificação de bebidas cresce no Brasil Foto: Mauricio Motta/ Estadão

Com o aumento das falsificações, é importante saber como escolher a bebida certa e algumas dicas para evitar as fraudes são:

Escolha bem a loja

Confira a quantidade de bebida nas garrafas

Fique atento aos rótulos e embalagens

Desconfie dos preços muito baixos

