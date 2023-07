Uma família americana escolheu o cantor Michael Jackson como tema de seu churrasco e viralizou nas redes sociais. Cada integrante teria um look diferente. “Minha família fez um churrasco com o tema Michael Jackson. Quem vestiu melhor o melhor look?”, perguntou Nay Thomas na publicação no TikTok.

O churrasco foi realizado em julho e publicado recentemente na rede social da Bytedance. A escolha do tema agradou a todos os fãs do astro que comentaram a publicação. Até agora, o vídeo já possui 150 mil reproduções na rede social.

“Por favor, me convide para a próxima festa”, pediu uma internauta nos comentários. “A família perfeita existe, sim”, escreveu outro. “O prêmio de família mais legal vai para”, brincou um seguidor. Uma das fantasias é a icônica do clipe Thriller, o look vermelho que Michael usava - assista ao vídeo completo acima.