Fasano Salvador recebe Roberta Sudbrack para jantar a quatro mãos

Novo cardápio na bahia Foto: Imagem: Freepik

Chegou uma novidade para os amantes da gastronomia na Bahia. De acordo com o portal Casa Vogue, um novo cardápio está chegando na Bahia. Confira:

Fasano Salvador

O ‘Jantar a Quatro Mãos’ já é um clássico do restaurante. E, agora, no dia 17 de agoto, a chef Roberta Sudbrack criará, ao lado do chef anfitrião Bahia Brito, o cardápio da noite, composto por duas entradas, dois pratos principais e sobremesa. De opções, crudo de peixe, vieira canadense, pappardelle, cordeiro assado e canelone de maçã.

Endereço: Praça Castro Alves, 5 - Centro, Salvador - BA

Data: 17 de agosto, às 20h

Nesta noite, o restaurante funcionará apenas com reservas antecipadas - Informações e reservas: (71) 2201-6336

PUBLICIDADE

Valor: R$ 350 por pessoa + taxa de serviço. Valor do menu harmonizado: R$ 510 por pessoa + taxa de serviço