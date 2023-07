Fatia de pizza ajuda a polícia a encontrar serial killer

Polícia descobre DNA de Serial Killer por fatia de pizza Foto: Imagem: freepik

Recentemente um pedaço de pizza repercutiu muito entre os jornais de Nova Iorque. Isso aconteceu porque um arquiteto suspeito de cometer uma série de assassinatos nos Estados Unidos foi preso na última quinta-feira, 13 de julho, quando as autoridades ligaram o nome dele a um crime cometido há mais de uma década por meio de uma caixa de pizza.

Rex Heuermann é acusado pela morte de 11 pessoas. Ele começou a ser investigado pela polícia norte-americana em março do ano passado, e em janeiro deste ano, ele descartou uma caixa de pizza no lixo. Os investigadores recuperaram o objeto e enviaram a sobra de pizza a um laboratório forense.

Segundo The New York Times, os resultados mostraram que o mesmo DNA que tinha nas sobras da massa da pizza também foi encontrado no corpo das vítimas. Além dos restos da pizza, os investigadores também encontraram como evidência pesquisas feitas por ele na internet.