Como fazer manteiga clarificada: veja vídeo

Aprender a fazer manteiga clarificada é uma ótima maneira de elevar suas receitas. Este ingrediente versátil pode ser utilizado em diversas preparações culinárias, oferecendo um sabor rico e uma textura suave.

O que é manteiga clarificada?

A manteiga clarificada é feita ao remover a água e os sólidos do leite da manteiga, resultando em uma gordura pura que tem um ponto de fumaça mais alto. Isso a torna ideal para frituras e refogados, pois não queima facilmente.

Como fazer manteiga clarificada

Para começar, derreta a manteiga em fogo baixo. À medida que ela derrete, você verá a formação de espuma na superfície. Remova essa espuma com uma colher. Em seguida, deixe a manteiga em fogo baixo até que os sólidos do leite se depositem no fundo da panela. Despeje cuidadosamente a gordura líquida em um recipiente, evitando os sólidos. Sua manteiga clarificada está pronta para uso!

Versões populares

Além da manteiga clarificada, você também pode experimentar a manteiga noisette e o ghee, que são variações saborosas. Cada uma traz nuances únicas e pode ser utilizada em diferentes tipos de pratos.

Com essas dicas, você já pode começar a preparar a sua própria manteiga clarificada em casa. Para mais detalhes sobre o processo, confira o vídeo no site do Estadão aqui.