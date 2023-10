Feijoada do Chrigor tem caipirinha à vontade; confira programação

O Tropical Executive Hotel, localizado em Manaus, aquece os motores para o verão amazonense em grande estilo neste domingo (1°) através do evento ‘Feijoada do Chrigor’.

A festa inicia às 12h e conta com atrações musicais ao vivo, como Bebeto Simpatia, Dilly, DJ Jhon e um dos principais nomes do lineup: o cantor Chrigor Lisboa. Os interessados ainda podem adquirir ingressos por meio do site oficial de vendas. As meias entradas custam R$ 150, enquanto as inteiras, R$ 300, e ainda há adição de taxas pela compra online.

Por lá, os visitantes poderão usufruir da feijoada e da caipirinha a vontade entre às 12h e às 15h e dançar ao som do melhor da produção musical local.

Receitas testadas e aprovadas

Afim de almoçar as delícias oferecidas no evento sem sair de casa? Aprenda a fazer uma boa feijoada e caipirinha para tornar sua refeição de domingo especial.