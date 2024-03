Feira com armazém gastronômico promove encontro entre produtores independentes

A feira ‘O Mercado’ realizará uma edição no Rio de Janeiro neste sábado, 9, e domingo, 10, com o objetivo de impulsionar marcas autorais no histórico prédio do IAB, junto com uma variedade culinária.

Localizado na Rua do Pinheiro, o evento terá início às 11h e oferecerá aos visitantes a oportunidade de explorar um armazém com chope, doces, pães e outras opções gastronômicas até às 19h.

Mais de 60 produtores independentes participarão da feira, expondo projetos relacionados à moda, artesanato e design, todos eles ligados à sustentabilidade.

De acordo com o portal oficial do evento, também serão oferecidos workshops gratuitos, mini cursos e palestras ao longo de toda a programação.