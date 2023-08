Feira de Gastronomia Portuguesa termina neste domingo; veja como participar

Ainda dá tempo: Feira de Gastronomia Portuguesa na Vila do Conde vai até o dia 27 de agosto Foto: Unsplash

A Vila do Conde irá realizar até amanhã, 27 de agosto, a Feira de Gastronomia “Cozinha a Portuguesa”. O evento acontece nos jardins da Avenida Júlio Graça, em Curitiba, apresentando a gastronomia de restaurantes de diversos pontos do país. Além de contar com Show Cooking, com convidados especiais.

Dentro do Restaurante Temático, serão servidas iguarias do Brasil e de Portugal. No Boteco Pernambucano, os visitantes poderão encontrar produtos típicos do Brasil, como feijão preto e tapioca, além de diversas espécies de frutas, trazendo um pouco mais da cultura do próprio país.

De acordo com o portal Diário do Minho, no Show Cooking, o chef Paulo André, do restaurante Rio by Paulo André, irá apresentar sugestões gastronômicas com oito chefs convidados, as sessões acontecem às 19h. Além disso, os visitantes poderão contar com mais de 70 espaços de vendas de produtos regionais, como doces, pães, carnes, queijos, espumantes, entre outros.