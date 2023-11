Feira francesa gratuita reúne chefs renomados: confira a programação completa

Já pensou em desfrutar de uma gastronomia internacional no seu estado? Em Niterói, no Rio de Janeiro, a feira Rio Je t’aime irá reunir chefes franceses e cariocas neste fim de semana, nos dias 18 e 19 de novembro, com uma programação completa, que agrada todas as idades e vai muito além das comidas.

Visitantes poderão experimentar da culinária francesa das 11h às 22h, ter contato direto com atrações gastronômicas de preços acessíveis e de diversos tipos por meio de estandes da Chandon, com champanhe e vinhos do país e de Portugal, queijos premiados internacionalmente, o sorvete italiano da AmoGelato e demais pratos especiais.

Além disso, a música terá sua diversidade com o grupo Ventos do Mundo, o trio Tango Revirado, a cantora pariense Valerie Lu e outras presenças confirmadas, que misturam um repertório agradável do país e também explora outras atmosferas.

A programação também conta com aulas gratuitas infantis, com o chef de pâtisserie Phillippe Brye à frente, atividades culturais, rodas de conversa com participação de representantes do movimento negro e da feira do ateliê Pérola Negra, com roupas e acessórios.

Se você quiser, é possível levar também o seu pet! Essa é uma novidade dessa edição, com o espaço Pet Club para quem quiser levar o amigo de estimação com um lugar para ele se divertir. Para conferir mais detalhes, acesse a página oficial da Rio Je t’aime clicando aqui.

Receitas testadas e aprovadas

