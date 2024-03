Feira reúne produtores locais e prepara programação culinária e cultural especial

Neste sábado, 9, a Praça da Pira Olímpica, localizada no Centro do Rio de Janeiro, receberá a Junta Local do 12h às 20h. Em parceria com o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), a feira irá oferecer culinária, apresentações musicais e atividades infantis.

Conforme o site oficial do evento, os pequenos produtores e empreendedores gastronômicos da região terão a oportunidade de oferecer seus produtos, incluindo cervejas, comidas e vinhos, promovendo a interação entre quem consome e quem produz.

Para este mês, a Junta Local também preparou uma programação especial para as crianças, destacando a exposição ‘Mundo Zira – Ziraldo Interativo’, além das atividades ‘Bolhas Mágicas’, com bolhas de sabão, e a apresentação ‘Mini Seres do Mar’, com temática marinha.