Feira tradicional de pescados retoma programação para atender demanda da Páscoa; confira informações

A Páscoa é um momento em que a procura por uma variedade de peixes aumenta significativamente. Para atender a essa demanda, a 15ª Santa Feira do Peixe retorna com sua programação nos dias 26, 27 e 28 de março, na Vila Leopoldina (SP).

Durante os três dias, do 12h00 às 20h00, o evento promete oferecer uma ampla seleção de peixes, lulas, frutos do mar, polvos e outros produtos marinhos, ideais tanto para a celebração da data festiva quanto para o consumo na rotina.

Além disso, o local contará com uma praça de alimentação, que oferecerá pratos como moqueca de peixe, comida japonesa e paella, para aqueles que desejam saborear os pratos no próprio local.

Essa estrutura estará no pátio central do Entreposto de Pescados de São Paulo (EPSP), localizado dentro da CEAGESP, uma das principais empresas organizadoras do evento. A entrada é gratuita e o acesso deve ser feito pelo Portão 15, na Rua Xavier Kraus. O estacionamento também será gratuito.