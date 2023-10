Feirinha Gastrô reúne 14 chefs renomados e tem entrada gratuita, confira informações

O Jardim Gastrô, localizado no Shopping Recife, na Zona Sul da cidade, é palco da Feirinha Gastrô, um evento que celebra a diversidade culinária com porções a preços acessíveis. Esta edição conta com a parceria do Instituto César Santos e do Festival Pernambuco Bom de Mesa. A entrada é gratuita.

Durante o evento, os visitantes podem desfrutar de uma rica programação musical, com apresentações de bandas como Parachutes, Baiana Vintage, Madeira Delay, entre outras. A música ao vivo promete animar o ambiente e agradar a todos os gostos.

No âmbito gastronômico, o evento destaca uma combinação de estabelecimentos renomados, como o restaurante Oficina do Sabor, Brooklyn Burger, Olinda Bistrô e Três Locos Empanada. Adicionalmente, estações de vinhos e cervejas estarão à disposição do público. 14 chefs convidados também marcarão presença, trazendo suas especialidades. Os restaurantes The Black Angus e Terraço Carvalheira, integrantes do mix do shopping, oferecerão seus pratos mais populares.

A variedade do cardápio é um dos pontos altos da Feirinha, abrangendo desde receitas de frutos do mar e charcutaria nordestina até opções veganas e vegetarianas, sem esquecer dos hambúrgueres, sanduíches e sobremesas deliciosas.

Conforme informado pela Folha PE, o evento ocorre de 21 a 22 de outubro e, posteriormente, de 26 a 29 de outubro. Uma oportunidade imperdível para os amantes da boa gastronomia e música ao vivo.

