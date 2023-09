Fernanda Lima compartilha receita que prepara para os filhos

Quando o assunto é vida pessoal, as celebridades costumam ser discretas. Mas, de vez em quando, Fernanda Lima faz questão de compartilhar nas redes uma foto em família, demonstrando o dia a dia com os filhos e marido.

No domingo, 3, Fernanda aproveitou o fim de semana e foi para cozinha, compartilhando com os seguidores uma receita de brigadeiros saudáveis, e compartilhou que está tentando diminuiu o consumo do açúcar dos filhos.

Mesmo sendo um desafio, segundo o Bebê mamãe, a atriz está tentando ajudar a sua família a se alimentar da melhor maneira possível. E compartilhou cliques da sua filha caçula se deliciando com o brigadeiro vegano.

