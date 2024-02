‘Festa da Comida Típica Nordestina’: confira programação do evento deste fim de semana

No próximo domingo, 3 de março, será realizado a “Festa da Comida Típica Nordestina” em Cubatão, na Baixada Santista, São Paulo, e contará com várias atrações musicais para receber o público.

No local, serão dispostas 15 barracas que comercializarão os pratos nordestinos mais populares. Todas as pequenas vendas são de produtores locais, incluindo os comerciantes da Feira de Economia Criativa.

A Festa ainda terá muita música e um palco montado especialmente para o evento. Se apresentarão o Dj Marcelinho, Camarão de Bonito Sanfoneiro, Alice Lili, Dailson dos Teclados, Aninha e Banda Conexão do Som, a dupla Sandro e Adriano e a banda Jeito Moleque.

O evento, que celebra a culinária do Nordeste com pratos típicos da região, é realizado pela prefeitura da cidade, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult). A festa começa a partir das 14 horas, na Praça do Conjunto Rubens Lara.