Festa da Uva 2024: Confira as atrações do evento gastronômico realizado em Caxias do Sul

A 34ª edição da Festa Nacional da Uva, que acontece até o dia 3 de março, celebra os 150 anos da imigração italiana na Serra Gaúcha com o tema “Caminhos e Lugares”, homenageando as ricas tradições e a influente cultura trazidas pelos italianos.

Entre as diversas atividades que estarão disponíveis para os visitantes está a realização do Saguzaço, do Polentaço e da Uvada da Nona, sempre aos sábados. Essa parte do evento oferece a oportunidade de a comunidade provar alguns dos pratos mais típicos da região, degustando os resultados gratuitamente.

Os pratos foram divididos durante a semanas do evento. No dia 17 será a vez do Saguzaço, com preparo comandado pelo chef Carlos Bertolazzi. O objetivo é criar uma quantidade considerável do sagu, uma das sobremesas mais populares da tradição italiana no Brasil, para servir os visitantes.

O final de semana seguinte, no dia 24 de fevereiro, contará com o Polentaço e, para encerrar a ação, no dia 2 de março, a Uvada da Nona será a atração.

A Festa da Uva 2024 também terá outras três grandes operações gastronômicas, como a Piccola Cittá, que contará com pizza de fermentação natural e tábuas de frios de produtos de agroindústrias regionais.

Na Praça de Alimentação estará presente o Piccolo Mangiar, composto por dois restaurantes de São Paulo capitaneados pelo chef Bertolazzi: O Best Burger, com hambúrgueres gourmet, e o Zena, com a receita do premiado Gnocchi Zena.

E, para finalizar, o Piccolo Merendin, traz as delícias do café da colônia, com receitas tradicionais de cuca de uva, sonho com recheio de creme de uva, grostoli e o famoso pastel de fortaia, entre outras opções.

Onde: Parque de Eventos da Festa da Uva. Rua Ludovico Cavinato, 1431 B. N. Sra. da Saúde, 95032-620 - Caxias do Sul - RS – Brasil