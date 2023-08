A apresentação da maior bruschetta do mundo será no dia 27 de agosto durante a Festa de Nossa Senhora Achiropita. Para realizar tal façanha, serão necessários 50 quilos de tomate pelado, 10 litros de azeite, 22 quilos de mussarela de búfala, 6 quilos de manjericão fresco, um quilo de alho e mais de 60 metros de comprimento de pão Italiano.

Além do desafio de produzir a maior bruschetta do mundo, a Conservas Olé, patrocinadora da festa, irá realizar uma experiência única aos visitantes e convidados. “Contaremos com a presença de mais de 1000 convidados, parceiros comerciais, personalidades e influencers durante a confecção da maior bruschetta do mundo. O grande evento contará com música italiana, apresentação das crianças atendidas pelo Centro Educacional Don Orione e Creche Mãe Achiropita. Teremos diversão, comida e divulgação do brilhante trabalho feito durante todo o ano pela Comunidade da Achiropita”, conta Renata Auricchio, Diretora Executiva da Conservas Olé.

Até o momento, o detentor do recorde mundial é um grupo de produtores italianos da cidade de Napoli, onde foi confeccionada uma bruschetta com 52,5 metros de comprimento em agosto de 2019. Dessa vez, a validação do desafio brasileiro virá pelo RankBrasil, criado pelo paranaense Luciano Cadari para exaltar as conquistas brasileiras.

Veja aqui uma receita de bruschetta da chef Zenir Dalla Costa.

Serviço

97ª edição da Festa de Nossa Senhora Achiropita

Local: Paróquia Nossa Senhora Achiropita

Rua 13 de Maio, 478, em São Paulo

Data: 27 de agosto de 2023

Horário: o evento começa às 14h30 com previsão de término às 17h.