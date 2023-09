Festa do Berlin destaca o melhor da culinária alemã neste sábado (30); confira

A cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, encerra o mês de setembro em grande estilo, promovendo mais uma edição da Festa do Berlin, que há mais de 20 anos celebra o melhor da culinária alemã. A entrada é paga e os últimos ingressos estão à venda no Rio Center Megastore, localizado em Lagoa Nova.

De acordo com informações do Blog do BG, um dos organizadores do evento, Tiago Galego, já compartilhou alguns detalhes do que está previsto para acontecer. “Estamos preparando um grande evento e a [cerveja] Spaten será por nossa conta”, afirmou sobre a festa que tem como atrações Pedro Luccas, Kevin Ndjana, do The Voice Brasil, entre outros.

Os destaques gastronômicos do festival vão para iguarias como chucrute, joelho de porco (Eisben), salsichas alemãs tradicionais (chamadas de Kalbrawst ou Shubling), entre outras que compõem um vasto cardápio junto a muitas bebidas típicas.

Receitas testadas e aprovadas

