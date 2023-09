Festa Nacional do Morango: Confira a programação completa do evento

A 20ª edição da Festa Nacional do Moranguinho, que ocorre em Bom Princípio, situado no município de Bom Princípio, no Rio Grande do Sul, até o dia 24 de setembro, promete encantar os visitantes com uma gastronomia variada e saborosa, toda centrada no morango.

O evento, que valida o município como a “Terra do Moranguinho”, oferece uma verdadeira imersão no universo dessa fruta tão apreciada. As informações são do G1.

Os apreciadores poderão encontrar no evento uma grande variedade de morangos, incluindo as espécies Albion, Camarosa Festival, Florida Beauty, entre outras, totalizando 12 variedades distintas. Essa diversidade é fruto de um incremento significativo na plantação de morangos na região, que registrou um crescimento de 20% no cultivo em solo e 15% no geral, comparado ao ano anterior, alcançando quase 1,2 milhões de plantas.

A praça de alimentação será um dos pontos altos da festa, onde os visitantes poderão degustar diversas delícias gastronômicas feitas com morango. Além disso, a Feira Multissetorial Agroindústria contará com mais de 100 expositores, e a agricultura familiar estará representada com 11 bancas, oito pontos de venda de morangueiros e 132 mostras de morangos na exposição.

PUBLICIDADE

A festa não só celebra a cultura do morango, mas também fomenta a economia local, incentivando a produção da fruta através de políticas públicas de incentivo à agricultura. Clique aqui e confira a programação completa do evento.

Receitas testadas e aprovadas

Confira o cardápio de receitas virtual do Paladar com preparações testadas e aprovadas pela equipe.