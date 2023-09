Festival Beer&Beef: Confira cardápio e programação do evento

Na terceira edição do festival Beer&Beef, que ocorre de 6 a 10 de setembro no estacionamento do Shopping Catuaí, em Maringá, os visitantes poderão desfrutar de uma ampla variedade de opções gastronômicas e bebidas artesanais.

O destaque do cardápio fica por conta dos pratos elaborados com cortes premium de carne, preparados por chefs especializados e servidos conforme a preferência do cliente. Além disso, o público encontrará alternativas como massas, hambúrgueres gourmet, sanduíches variados e sobremesas, bem como opções vegetarianas. As delícias estarão disponíveis em oito barracas estrategicamente posicionadas na praça de alimentação.

Para acompanhar, os apreciadores de cerveja terão à disposição uma seleção de rótulos artesanais, prometendo atender aos paladares mais exigentes.

O evento, com entrada gratuita, também oferece uma promoção especial para o voo cativo de balão, uma das novidades desta edição: com a doação de 5 kg de alimentos, os visitantes garantem 50% de desconto no ingresso para a atração, que proporciona uma visão panorâmica de Maringá.

A organização do Beer&Beef convida todos a aproveitarem a gastronomia e as bebidas de qualidade em um ambiente ao ar livre, com música ao vivo, garantindo diversão e entretenimento para todos os públicos.

PUBLICIDADE

Curte gastronomia?

O Paladar, possui uma serie de receitas, testadas e aprovadas, que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os paladares. Confira aqui!