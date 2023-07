Festival Burger Gourmet chega a Curitiba e passará por mais dois estados brasileiros

Com o objetivo de celebrar e homenagear as criações de hambúrgueres da região, o Festival Burger Gourmet by Restaurant Week chegou em Curitiba, Paraná, no dia 20 de julho.

O evento conta com a colaboração de diferentes restaurantes que oferecem cardápios com três tipos de hambúrgueres e dois acompanhamentos a preços fixos, tanto no almoço quanto no jantar.

Segundo o veículo Bem Paraná, a aposta do criador do festival, Fernando Reis, é na criatividade dos chefs e no paladar curioso dos curitibanos. “Os hambúrgueres elaborados para o festival têm o objetivo de gourmetizar uma experiência do cotidiano, tanto nos sabores quanto no atendimento”, diz.

A aprovação do evento pelo Restaurant Week é outro ponto de destaque, afinal já esteve presente em vários países e contribui com a democratização da boa gastronomia ao longo de mais de 20 anos no Brasil.

O festival ainda passará pela Baixada Santista (SP) e por Brasília este ano. Em Curitiba, são oferecidos menus fixos nas categorias Tradicional (por R$ 39,90 no almoço e jantar) e Plus (por R$ 49,90 no almoço e jantar), sendo possível acrescentar acompanhamento.

O Festival Burger Gourmet também oferece a oportunidade de contribuir com o Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, uma instituição parceira, arrecadando R$2 por menu.

Mais informações acerca da agenda Restaurant Week podem ser encontradas em seu site oficial.