Festival Comida de Mercado começa nesta 6ª (11); confira detalhes

Mais de 21 quiosques gastronômicos estarão presentes no evento que ocorre em Olinda Foto: Imagem: freepik

Promovido pela prefeitura do município, entre 11 e 13 de agosto, Olinda receberá a quarta edição do Festival Comida de Mercado, que ocorrerá no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, localizado no Varadouro.

O festival terá programações diversas, e reunirá aproximadamente 21 quiosques gastronômicos, como Oficina do Sabor, Chef Barbara Vieira, Assucar, Chef Hugo Rodrigues e muito mais. Além de contar com a feirinha de artesanato.

Segundo a Folha PE, as aulas-shows já estão programadas, e ensinarão sobre bolo de milho, feijão verde de forno, croquete de cupim e outros.