Festival da Cerveja Artesanal termina neste domingo; veja horário

Neste domingo (29), a cidade de Olinda (PE) encerra sua quarta edição do Festival da Cerveja Artesanal, que vem acontecendo desde sexta-feira (27) na Praça do Carmo, com shows gratuitos, espaço de economia criativa com exposição de produtos de artesanato, vinil, design, moda e gastronomia.

“O festival também gera oportunidade de trabalho e abre espaço para o empreendedorismo local”, afirma a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Mirella Almeida, em entrevista registrada no site da Prefeitura Municipal de Olinda, que menciona, também, a ação de agentes de trânsito, controle e gestão urbana, e guarda municipal no evento.

Os interessados podem visitar o local e aproveitar os estandes com mais de 10 marcas de cervejarias locais entre às 14h e 20h.

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.