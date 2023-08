Festival da Cerveja conta com show gratuito de Nando Reis; veja como participar

Neste ano, a cidade de Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, recebe o Festival de Cerveja Artesanal, que promete unir, de acordo com o evento, o melhor da gastronomia e da cerveja com muita música em um encontro especial.

Segundo informações fornecidas pelo PNB Online, o festival oferece mais de 100 cervejas artesanais, desenvolvidas por 10 cervejarias do Mato Grosso, comidas feitas por estabelecimentos da região, concurso de melhor cerveja caseira, cursos de harmonização e oficinas infantis.

Além disso, a sexta-feira (08) aguarda o maior destaque do festival, o show de Nando Reis, que será seguido pela apresentação da dupla Bruninho e Davi no dia 09, além de outros artistas musicais como Grupo Camerata, João Abrantes, MPRock, Ana Rafaela, covers do U2, entre muitos outros.

O evento está marcado para os dias 07, 08 e 09 de setembro, a partir das 16h no Centro Cultural e Turismo - também conhecido como “Praça do Festival” -, e terá entrada franca para todos os públicos.