Festival da Lua Chinês: Cultura chinesa ganha destaque com pratos típicos em evento

O Festival da Lua Chinês, também conhecido como Festival do Meio do Outono, é uma tradição milenar celebrada na China há mais de 3 mil anos. Pela primeira vez, São Paulo sediará o evento, que ocorrerá na Rua 25 de Março, nos dias 23 e 24 de setembro.

Este festival é uma janela para a rica cultura chinesa, com destaque para as tradições gastronômicas. Entre as iguarias apresentadas, os bolos da lua são os mais emblemáticos.

De acordo com o portal Cultura, estes são feitos de massa de arroz glutinoso e podem ser recheados com creme de sementes de gergelim, creme de feijão vermelho ou creme de ovos. A presença desses bolos é essencial, pois são símbolos representativos do evento.

Receitas testadas e aprovadas

