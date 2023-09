Festival de Carne de Onça: Confira a lista de estabelecimentos participantes

A plataforma gastronômica Curitiba Honesta promove entre os dias 13 de setembro e 4 de outubro o Festival de Carne de Onça, que reúne 38 bares diferentes para vender o típico prato regional (que dá o nome ao festival) pelo preço único de de R$ 22 durante o período do evento.

Segundo informações do jornal Gazeta do Povo, um dos organizadores do festival que chegou à 7ª edição neste ano, Sérgio Medeiros, que também preside a Associação dos Amigos da Onça (que visa tornar o prato Carne de Onça um produto de Indicação Geográfica), afirma: “A Carne de Onça é a única comida típica de Curitiba, patrimônio cultural da cidade. Temos muito orgulho de saber que a Curitiba Honesta contribuiu para a notoriedade do prato”.

Veja quais alguns dos bares participantes:

O Cachaceiro - Rua Eduardo Sprada, 4930 – Campo Comprido

Burguer Bar - Juvevê - Rua Constantino Marochi, 554, esquina Nicolau Maeder – Juvevê

Ofusion - Rua Francisco Alves Guimarães, 313 – Cristo Rei

Lupita - Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 15 A – Centro

Jabuti - Rua Professor Assis Gonçalves, 1506 – Agua Verde

Armazém Garagem - Rodovia 277 – nº 2630 sentido Ponta Grossa - Santo Inácio

Baroneza - Rua Conselheiro Carrão, 279 - Juvevê

Boteco do Bolacha - Rua Rio Japurá 1462 – Bairro Alto

Gasoline - Rua Manoel Ribas, 4455 - Santa Felicidade – Loja 4227

Maia Box – Mercado Municipal - Avenida Sete de Setembro 1865 – Box 201 Mercado Municipal de Curitiba

Barbaran - Alameda Augusto Stellfeld, 799 – Centro

Canabenta - Rua Itupava, 1431 – Alto da XV

Baba - Culinária Arábe - Rua:Prudente de Moraes, 1100, esquina com Augusto Stellfeld, Centro

Silzeus - Via Veneto 500 - Santa Felicidade

Armazém Santa Ana - Avenida Salgado Filho, 4460 – Uberaba

O Taberneiro - Rua Dom Pedro I, 643 – Agua Verde

Sambiquira - Rua Visconde do Rio Branco 1199 – Centro

Para conferir a lista completa de estabelecimentos e checar mais informações, acesse: www.curitibahonesta.com.br

