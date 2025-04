Festival de Cerveja Artesanal aproxima público da cultura cervejeira; veja atrações

Quem gosta de uma boa cerveja gelada já pode ter um destino programado para o final de semana. Nos dias 5 e 6 de abril, o Craft Beer Festival 2025 (Festival de Cerveja Artesanal) chega com novidades e muitas atividades gastronômicas.

De acordo com o site oficial do evento, o festival será em Joinville, no estado de Santa Catarina. A entrada é gratuita, necessitando somente de um cadastro prévio no link de vendas para receber o ingresso.

Programação

Unindo gastronomia, música e cerveja, o Craft Beer Festival 2025 reúne 25 cervejarias e 18 food trucks para celebrar a clássica bebida. Serão mais de 250 opções de chopes oferecidos, contendo também opções especiais, como versões sem álcool e glúten.

Toda a família pode participar. O local possui um espaço kids com brinquedos infláveis e monitores especializados. Quem tem animal de estimação também não vai ficar de fora: o evento anunciou que é 100% pet friendly.

Entre as atrações, 10 bandas foram confirmadas para trazer musicalidade ao ambiente, apresentando diferentes gêneros, como rock, funk e reggae.

Serviço: Rua Hermann Lepper, Rua do Lazer, Joinville/SC - 05.04 - 11h às 22h. 06.04 - 11h às 21h.

