Festival de cervejas no Rio traz misturas exóticas e diferentes do tradicional

Entre os dia 11 e 15 de outubro, acontece O Mondial de la Bière, festival que reúne produtores de cerveja artesanal no Pier Mauá, no Rio de Janeiro. As informações são do jornal O Dia.

O evento está fazendo 10 anos e conta com 1.500 rótulos de mais de 100 cervejarias, trazendo sabores exóticos e diferentes do tradicional. Confira algumas das opções:

A cervejaria Elbors, da Serrinha do Alambari (distrito de Resende, no sul do RJ) aposta em cervejas com cogumelos, pinhão e coentro.

A cerveja Alter, de Petrópolis, tem a versão Goiawit, a primeira cerveja com goiaba e limão do mundo.

A Cervejaria Matisse, de Niterói, produz uma bebida com lactobacilos e uvaia (fruta cítrica da Mata Atlântica).

Apesar das misturas exóticas, os sabores mais tradicionais também são bem-vindos.

Receitas testadas e aprovadas

