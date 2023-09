Festival de Comida Ogra contará com pratos gigantes com misturas malucas; veja como participar

O Festival de Comida Ogra tem como ideia oferecer receitas exclusivas, muito gigantes ou não, mas que apostam em sabores inusitados e misturas bem malucas. A maioria dos pratos é para comer em grupo, mas para quem prefere uma porção individual, também existem alternativas no menu.

Durante esse o mês de setembro, hamburguerias, docerias, restaurantes e lanchonetes do Grande Recife vão oferecer pratos bem grandes que saem totalmente do tradicional. A sexta edição do Festival de Comida Ogra começou na última sexta-feira (1º) e vai até o dia 30 de setembro. O Evento acontece na capital pernambucana e em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana.

Nessa edição são mais de 20 restaurantes participantes, algumas delas com franquias em diferentes localidades. No site do evento, é possível ver fotos de todos os pratos, bem como um mapa que mostra a localidade dos restaurantes.

Não é da região?

Se você não é da região, mas ainda assim quer saborear pratos deliciosos, que tal abusar da criatividade e por a mão na massa? Confira as receitas testadas e aprovadas pelo Paladar, clicando aqui, e surpreenda a todos com um prato saboroso.