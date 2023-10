Festival de Cuscuz: confira o cardápio do evento que traz várias versões de cuscuz

Celebrando uma das heranças do Oriente Médio, a Praça do Rosário - localizada em Mariana, Minas Gerais - se prepara para o XIX Festival de Cuscuz, que acontecerá na próxima quinta-feira (12 de outubro) oferecendo as melhores versões da iguaria e outras atrações para todos os públicos.

O evento reúne em um só lugar atividades e jogos voltados para crianças, uma série de shows ao vivo das 12h às 18h com artistas e bandas locais de gêneros variados, um mercado com produtos artesanais e, claro, muito cuscuz.

Conforme comunucado pelo Jornal Voz Ativa, o prato principal da festa será oferecido em diferentes adaptações para todos os gostos, entre elas o tradicional, feito com calabresa, ovo e bacon; o de frango, que leva frango desfiado; e até doce, com rapadura, açúcar, banana e canela. Todos serão preparados por cozinheiras conhecidas da comunidade.

Serviço

XIX Festival de Cuscuz de Sumidouro (Padre Viegas)

Local: Praça do Rosário, Padre Viegas, Mariana (MG)

Data: 12/10/23 (quinta-feira)

Horário: a partir das 12h

Contato de Imprensa:

Maria Luiza da Silva e Luiza Borges (31) 98296-7557/(31) 98494-0133

E-mail: cuscuz.sumidouro@gmail.com

Receitas testadas e aprovadas

