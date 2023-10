Festival de frutos do mar celebra o feriado com o melhor da culinária local

Começou nesta quarta-feira (11) na Praia da Costa Azul, em balneário de Iriri (ES), o Festival Capixaba de Frutos do Mar, trazendo aos visitantes pratos como camarões, moquecas, lagostas, estrogonofes e muito mais. O evento voltado para todos os públicos acontece na Praça de Eventos até domingo (15), com entrada franca.

São 18 empreendimentos gastronômicos participando do festival, oferecendo um vasto cardápio com pratos como fettuccine ao molho de catupiry com camarão por R$ 47,90; massas com frutos do mar a partir de R$ 54,90; estrogonofe de camarão por R$ 54; dourado grelhado ou fruto com purê de banana da terra, salada, arroz e feijão por R$ 50; e outras opções para todos os bolsos, com preços que vão de R$ 8 a R$ 280, conforme informa o ES 360.

“O objetivo do nosso evento é fomentar o comércio local e contribuir com a economia da região, além de movimentar o turismo do balneário. O Festival Capixaba de Frutos do Mar chega em sua 25ª edição, e vem para ser uma opção de lazer durante o Feriado de Nossa Senhora Aparecida, em Iriri. Temos tradição num evento que conquistou os capixabas e se tornou uma opção de passeio para quem vem para o balneário, e isso acaba movimentando toda cadeia produtiva de Iriri, desde os hotéis, até padarias, supermercados, restaurantes, sorveterias... Enfim, todos são beneficiados com o público. É um evento para a família, então fica o convite para todos virem para Iriri curtir o feriadão e o Festival Capixaba de Frutos do mar”, diz Sirlene Ferreira, organizadora do evento e presidente da Associação Iriri Vivo.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.