Festival de Gastronomia Coreana anuncia data em São Paulo; entrada é gratuita

Com entrada gratuita, o Festival de Gastronomia Coreana HANSIK acontecerá a partir do dia 1 de setembro no Centro Cultural Coreano no Brasil em São Paulo. Os visitantes poderão degustar comidas e bebidas típicas do país, além de participar de cursos e oficinas sobre a gastronomia tradicional coreana.

Entre os dias 3 e 24 de setembro, das 15h às 17h, aos domingos, serão realizadas oficinas pela chef Eunyoung Lee, e no último dia, com Pedro Huh, vencedor do Concurso de Gastronomia Coreana de 2022. Nas oficinas, os ingressos serão distribuidos pelo site do centro cultural a partir do dia 26 de agosto, aos sábados, e sempre gratuito.

A exposição poderá ser vista de segunda à sexta, das 10h às 18h, com sessões de degustações simples entre 14h e 18h. Aos sábados e domingos, em horário marcado, 11h, 13h ou às 15h, terão degustações mais elaboradas.

Mas, para participar, é preciso garantir os ingressos com antecedência, pelo site do CCCB a partir do dia 26 de agosto, sempre aos sábados, a partir das 12h. Já os cursos sobre pratos tradicionais coreanos serão sempre às sextas e sábados, de 1 a 23 de setembro.